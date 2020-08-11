بالفيديو الصحة تناشد للتبرع بالدم مع انتشار وباء كورونا

تزامنا مع انتشار وباء كورونا ، ونتيجة للنقص الحاصل في بنوك الدم ظهرت الدعوات لاطلاق حملات للتبرع به حيث كانت الشرطة الاتحادية سباقة باقامة حملة كبيرة للتبرع .

اللجان الطبية شددت على ضرورة الالتزام بشروط السلامة للحد من انتشار الفايروس ..مبينة بان عدد الاصابات بصفوف منتسبيها مسيطر عليه بدرجة كبيرة



جهود امنية واخرى صحية لمنع انتشار الفايروس لكنها ماتزال بحاجة الى تعاون وتجاوب اكبر من قبل المواطنين وفق مراقبين