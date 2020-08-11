بالفيديو انفجار المرفأ يطيح بحكومة لبنان

بعد سقوط اكثر من مئة وخمسين ضحية وعدد لايستهان به من المفقودين نتيجة الانفجار الهائل .. حمل نسبة كبيرة من الشعب اللبناني الغاضب الحكومة مسؤولية الحادث .. اذ شهدت بيروت وضواحيها احتجاجات عارمة تخللتها صدامات مع قوات الامن مطالبة الحكومة بالاستقالة فورا ورحيل الطبقة السياسية بكاملها .. مما اضطر حسان دياب الى اعلان استقالة حكومته في محاولة لاستيعاب نقمة الشارع.



الاستقالات اخذت تتطاير منذ اليوم الاول للنكبة التي تعرض لها لبنان ابتدأت بنواب ووزراء وصولا الى استقالة الحكومة بأكملها .. وزير الصحة اللبنانية يؤكد ان قرارالحكومة جاء لتحمل المسؤولية بعد انفجار المرفأ , فيما يقول وزراء ان الاستقالة ليست هروبا من المسؤولية وانما استجابة لمطالب الشعب .. اما رئيس الوزراء فقد دعا في وقت سابق الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإخراج البلاد من أزمتها الحالية, ومنح القادة السياسيين مهلة شهرين للاتفاق على الإصلاحات وعلى بديل للحكومة, بينما يرى نواب ان الوضع العام في لبنان بحاجة الى تغيير بالسياسات وليس في الاشخاص .



وتوافد اللبنانيون الى الشوارع للاحتفال باستقالة الحكومة .. مطالبين بمعرفة نتائج التحقيق التي ادت الى انهيار مدينتهم .

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