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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز النقل المتكامل في أبوظبي ينجز 1.46 مليون معاملة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي عن إنجازات النصف الأول من عام 2020، حيث تصدرت سلامة المجتمع وتقديم خدمات موثوقة في وسائل ومرافق النقل العام أولويات المركز.
وأنجز المركز 1.46 مليون معاملة شملت مختلف الخدمات التي يوفرها لأفراد المجتمع، منها معاملات رقمية بنسبة تزيد على 80%.
وتمت زيادة أسطول حافلات النقل العام إلى 772 حافلة وتشغيل 21.3 مليون رحلة، وأكثر من 15 مليون رحلة في مركبات الأجرة التي تعتبر 82.6% منها مركبات صديقة للبيئة.
وإلى جانب عمليات التعقيم الدورية لوسائل النقل العام، أطلق المركز مبادرات خدمية ومجتمعية بالتعاون مع الشركاء مثل إعفاء المركبات من رسوم التعرفة المرورية بأبوظبي، وخدمة الدفع الإلكتروني في مركبات الأجرة، وتعزيز خدمات النقل بالعبّارات.
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