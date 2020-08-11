شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. بوتين: روسيا قامت بتطوير أول لقاح لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل أن الرئيس الروسي بوتين أكد أن روسيا قامت بتطوير أول لقاح لفيروس كورونا



وكانت وزارة الصحة الروسية قد اعلنت أن لقاح فيروس كورونا الذي عمل على تطويره معهد "غماليا"، ومقره موسكو، سيتم تسجيله خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "ريا نوفوستي".

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