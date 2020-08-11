افتتاح مركزين لفحص كورونا في البدية ومسافي بالفجيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، متمثلةً بالمنطقة الطبية في الفجيرة، مركزين لفحص فيروس‎كورونا بمنطقتي البدية ومسافي في إمارة الفجيرة لإجراء فحوص مجانية لفيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين والمقيمين، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم.

Advertisements يأتي افتتاح المركزين بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة. وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع حكومة الفجيرة، على توفير مراكز الفحوص المجانية لفيروس كورونا، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة صحة لتأدية الواجب في خدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في كل أنحاء الإمارة، بحسب المواقع والمدد الزمنية المحددة لبرنامج المسح الميداني. وشهد افتتاح المركزين حضوراً كثيفاً لأهالي البدية ومسافي لإجراء فحص كوفيد - 19

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