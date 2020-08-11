الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

ذكر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أدلى بصوته، صباح اليوم الثلاثاء، في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وذكر موقع "مبتدا" أن الرئيس السيسي أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.
وانطلق اليوم، الثلاثاء، سباق انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة لتصويت الناخبين داخل مصر.
وستستمر عملية التصويت، التي تقام على مدار يومين، حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.
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