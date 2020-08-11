شكرا لقرائتكم خبر عن العربية لحقوق الإنسان: 50 مراقبا مصريا و12 جنسية أجنبية يتابعون انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنها تتابع مجريات الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية والتي بدأت اليوم، مضيفة أنه وفقاً للتعديلات الدستورية في أبريل 2019 وقانون مجلس الشيوخ الصادر في يونيو 2020، تتشكل الغرفة الثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ من 300 مقعد، بينها ثلثي المقاعد (200 مقعد) بالانتخاب، والثلث الأخير (100 مقعد) يعينهم رئيس الجمهورية.

وأضافت المنظمة فى بيان لها، أن مجلس الشيوخ يضمن تمثيلاً للمرأة بحد أدنى بنسبة 10 % من إجمالي المقاعد، بما في ذلك في المقاعد الفردية الموزعة على 27 دائرة، والدوائر الأربعة التي يتوزع عليها مقاعد القائمة، وذلك وفقاً لتمثيل نسبي يراعي توزيع السكان في الدوائر، متابعة :"يختص مجلس الشيوخ بتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي سوف تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس بعد التئامه في دور انعقاده الأول".

وأشارت إلى أنه من المأمول أن يُساهم مجلس الشيوخ في بلورة الرؤية السياسية للدولة على الأصعدة التشريعية والتنموية والعلاقات الدولية، وأن يدعم سلامة المخرجات التشريعية للبرلمان في القوانين المنفذة للدستور بصفة خاصة، موضحة أن انتخابات مجلس الشيوخ تأتي في وقت يتزامن مع قرب اختتام مجلس النواب لدورته الأولى بانتظار إجراء انتخابات الدورة الثانية في خريف العام 2020 وأن الانتخابات تجرى تحت الإشراف والولاية الكاملة للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعد الانتخابات الحالية ثالث استحقاق دستوري كبير تشرف عليه الهيئة منذ تشكيلها في نهاية العام 2017، حيث أشرفت الهيئة على الانتخابات الرئاسية 2018، والتعديلات الدستورية 2019.

وتابعت : "ويتواصل الاعتماد على دور القضاة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، حيث تستعين الهيئة الوطنية للانتخابات بنحو 18 ألف قاضي في الإشراف على اللجان العامة والفرعية، وتجري الانتخابات موزعة على 27 لجنة عامة تغطي كافة محافظات البلاد، ويصل عدد اللجان الفرعية إلى نحو 15 ألف لجنة فرعية (صندوق انتخابي) بإشراف القضاة، يوعاونهم نحو 120 ألف موظف عام، ومن المرتقب أن تُتيح الزيادة الكبيرة في أعداد اللجان الفرعية ضمان منع الاكتظاظ اتصالاً بتأمين التباعد البدني بين النخبين في سياق جائحة كورونا، وتدعم وصول الناخبين لمراكز الاقتراع في محل سكناهم، ويبلغ تعداد الناخبين المقيدين أكثر من 63 مليونأً، حيث يندرج كافة المواطنين ببلوغ سن الـ18 عاماً في قاعدة الناخبين بصورة تلقائية".

ولفتت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أنها حاولت الحصول على التصريح بمتابعة الانتخابات من الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب قرار الهيئة رقم 64 لسنة 2020، من ضمن أكثر من 60 مؤسسة محلية وأجنبية، وأن 50 متابعاً من مصر و12 جنسية عربية وأجنبية، يشارك نحو نصفهم في متابعة الجولة الأولى من الانتخابات، وذلك في عينة مختارة تضم 6 محافظات مصرية بسمات متنوعة.

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يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصرى مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بني سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مرسي مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادي الجديد مرشحين على مقعد واحد.

فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالي 100 مرشحا والمخصص لها في نفس الوقت 100 مقعد.