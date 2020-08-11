شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية داعيا للمشاركة بانتخابات الشيوخ: التقاعس تفريط فى حق الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية، عميد كلية الدراسات بجامعة الأزهر الشريف، جموع المواطنين المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى على مدار يومين، معتبرا عدم الذهاب للجان الانتخابية والإداء بالصوت الانتخابي تقاعس وتفريط في حق الوطن.

وقال "مبروك" عطية في تصريحات لـ"الخليج 365" :"أدعو كل مواطن محترم، وجميع المواطنين المحترمين، أن يشاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ، لأنها الغرفة البرلمانية الثانية للبلد، أو الغرفة الديمقراطية الثانية" مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ سيتعاون مع البرلمان ليصبحا هما مصدر للتشريع والإسهام في مصلحة البلاد.

وشدد "عطية" على المشاركة في الانتخابات، قائلا :"التقاعس عن المشاركة نوعا من تفريط في حق الوطن، والإقبال على المشاركة إعلان صريح وليس ضمنيا بحب الخير لهذا البلد، فلا يستهين أحد بمجلس الشيوخ الذى توقف ثم عاد، سائلا الله أن تعود الحياة في مصر أطيب مما كانت وهذا يأتي بمشاركة الجميع".

ووجه "عطية" رسالة إلى جموع الشعب المصرى، قائلا :" أسعى لمصلحة بلادك، فمن فقه الأوطان أن تعلى راية بلدك وأن تسهم في ازدهارها" لافتا إلى أنه قد توقف على 88 حكما شرعيا مرجعها إلى الوطن ليس المواطن ومنها القبلة والزهور والثمار، مؤكدا أن حب الوطن من الإيمان وبالعمل وليس بالكلام والتعبير.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

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وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بني سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مرسي مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادي الجديد مرشحين على مقعد واحد.

فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالي 100 مرشحا والمخصص لها في نفس الوقت 100 مقعد.