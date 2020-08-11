محافظ البحيرة: انتظام فتح اللجان ومتابعتها بالفيديو كونفرانس

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان أمام الناخبين، في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك، خلال متابعته العملية الانتخابية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بحضور ممثلي الجهات المعنية، حيث يجرى التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى وجود ربط بين مركز العمليات الرئيسي بمجمع دمنهور الثقافي، برئاسته وغرف العمليات الفرعية بالمراكز مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وكافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف.

وتضم محافظة البحيرة، 923 لجنة فرعية، و 711 مركزًا انتخابيًا لانتخابات مجلس الشيوخ، و18 لجنة عامة، لاستقبال الناخبين من الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة، التي تبلغ 3 ملايين و 949 ألفًا و 970 ناخبًا بنسبة 6.36٪ من إجمالي عدد الناخبين على مستوى الجمهورية.

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