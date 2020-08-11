الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوته منذ قليل في انتخابات مجلس الشيوخ 2020. بحسب ما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتستمر عملية التصويت التي تقام على مدار يومين، حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أكدت أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، أساسى واحتياطى، ومعاونة 120 ألف موظف.​