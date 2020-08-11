انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة.

وقالت شاكر في تصريح لمصراوي، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأوضحت أن هناك استمرارا لفرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وعلى أقصى جنوب البلاد، مع رياح معتدلة.

وأوضحت أن نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة وتتراوح القاهرة والوجه البحري بين 80-85%، وعلى السواحل الشمالية 90%، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة ويؤدي إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر.

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وأشارت إلى أن درجات الحرارة تتراوح على السواحل الشمالية بين 30-31 درجة مئوية، وعلى الوجه البحري والقاهرة 34، وعلى شمال الصعيد 37، وعلى جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

وحذرت المواطنين، من التعرض لآشعة الشمس المباشرة فترات طويلة لتجنب التعرض لضربات الشمس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل 40 درجة في بعض المناطق.

ونصحت المواطنين، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشدت شاكر، المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.