إقبال ضعيف من الناخبين على لجان "الشيوخ" في جنوب سيناء- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء، أبوابها للمواطنين في مواعيدها الرسمية لبدء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة بمشاركة القوات المسلحة.

وحرصت قوات الأمن على عدم دخول الناخبين اللجان دون ارتداء الكمامات، وقياس درجة الحرارة.

وشهدت الساعة الأولى توافد ضعيف من قبل المواطنين على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، في حين يتنافس مندوب كل مرشح على الحشد.

جدير بالذكر أن انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء، تشهد تنافس بين 5 مرشحين، وعدد أصوات الناخبين بها ٨٩٧٤٧ ناخبًا وناخبة، موزعين على ١٥ مقرًا انتخابيًا، بإجمالي ١٨ لجنة فرعية بمدن المحافظة التسع.