بالكمامة والكحول.. الناخبون يدلون بأصواتهم بانتخابات "الشيوخ" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أدلى ناخبون بمحافظة بورسعيد، بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، لاختيار مرشح واحد من ضمن 8 مرشحين يتنافسون على المقعد الفردي، بالإضافة إلى إبداء رأيهم بالموافقة أو الرفض على قائمة وحيدة وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وذلك بانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وارتدى الناخبون "الكمامات" داخل مقار اللجان، وحملوا زجاجات الكحول والمطهرات لاستخدامها عقب الإدلاء بأصواتهم، في الوقت الذي جرى فيه وضع علامات على الأرض للتباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألف و919 ناخبًا، موزعين على 98 مركز انتخابي، تضم 108 مقرات انتخابية ولجنة فرعية.