بالصور.. كبار السن في صدارة المشهد الانتخابي بلجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تصدر الناخبون من كبار السن المشهد الانتخابي في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، التي تجرى على مدار يومين، بلجان منطقة السيوف شرقي الإسكندرية.

وتوافد كبار السن من السيدات والرجال، صباح اليوم الثلاثاء، على لجنة مدرسة عمر مكرم، للإدلاء بأصواتهم، وسط التزام بارتداء الكمامة وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتجرى الانتخابات بـ 395 مقرًا انتخابيًا "مدرسة" تضم 727 لجنة فرعية موزعة على 18 قسم شرطة في الإسكندرية، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا للمستشار محمد المشد، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، يبلغ عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 4 ملايين و51 ألفًا و709 ناخبين.