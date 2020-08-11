إجتازت ورشة عمل لإنتاج لقاحات معطلة ضد كوفيد-19 في بكين فحص السلامة البيولوجية وتعد مؤهلة للإستخدام، وفقا لشركة التكنولوجيا البيولوجية الوطنية الصينية.
وقالت الشركة إن أعمال بناء ورشة العمل إكتملت في أفريل الماضي بدعم من حكومة بلدية بكين.
وأضافت أن السلطات المعنية على مستوى الدولة نظّمت فحص السلامة البيولوجية في جويلية وخلصت إلى أن ورشة العمل تتوافق مع المعايير الوطنية ويمكن إستخدامها لإنتاج لقاحات ضد كوفيد-19 على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع ورشة عمل أخرى تم بناؤها في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين في جويلية المنقضي
وأكدت الشركة أنها ستكون قادرة على إنتاج 220 مليون جرعة من اللقاحات المعطلة ضد كوفيد-19 سنويا.
كانت هذه تفاصيل خبر بيكين / ورشة عملٍ قادرة على إنتاج 220 مليون جرعة لقاحات ضدّ "كوفيد-19" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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