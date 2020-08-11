الأغذية العالمي: إرسال 50 ألف طن من طحين القمح إلى لبنان

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، أن 50 ألف طن من طحين القمح سيتم إرسالهم من قبل برنامج الأغذية العالمي إلى لبنان لتحقيق قدر من الاستقرار في إمدادات البلاد.

كان تقرير لرويترز قد كشف يوم الجمعة أن الحكومة اللبنانية ليس لديها مخزون استراتيجي من الحبوب وأن انفجار الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت

دمر كل المخزونات الخاصة في صومعة الحبوب الرئيسية الوحيدة في البلاد.

وقال التقرير إن برنامج الأغذية سيرسل شحنة الطحين ”لتعزيز الإمدادات الوطنية وضمان عدم حدوث نقص في الغذاء بالبلاد“.

وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات الطحين (الدقيق) في لبنان تكفي احتياجات السوق لمدة ستة أسابيع.

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وأضاف "من المقرر أن تصل الشحنة الأولى وحجمها 17500 طن إلى بيروت خلال عشرة أيام لإمداد المخابز لمدة شهر".

وقال حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، يوم الاثنين، إن انفجار بيروت كان نتيجة الفساد المتفشي.

وفي وقت سابق قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن يوم الاثنين إن من المقرر أن يعلن رئيس الحكومة حسان دياب استقالة حكومته، وذلك بعد الانفجار الذي هز بيروت الأسبوع الماضي وأجج مشاعر الغضب لدى المواطنين وأدى إلى استقالة عدد من الوزراء.