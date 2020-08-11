سجلت أوكرانيا 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
أفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 83 ألفًا و115 حالة،
وارتفع عدد المتعافين إلى 44 ألفًا و 934 شخصًا حتى الآن بعد تعافي 575 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وشهدت منطقة لفيف أكبر معدل إصابات خلال اليوم الماضي بتسجيل (161) حالة جديدة تليها منطقة أوديسا ب (134) حالة ثم منطقة خاركيف (129) إصابة والعاصمة كييف بتسجيل (123) إصابة جديدة ثم منطقة إيفانو فرانكيفسك (114) حالة.
جدير بالذكر أن معدل الإصابة بـ كوفيد-19 في أوكرانيا ارتفع هذا الشهر بمقدار 5ر2 مرة تقريبًا مقارنة بالوضع الوبائي في يونيو الماضي.
وتفرض أوكرانيا حاليًا إجراءات تقييدية لمنع انتشار الفيروس، تستمر حتى 31 أغسطس الجاري، ويعتمد قرار تخفيف الإجراءات أو تشديدها وفقًا للوضع الوبائي في كل منطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.