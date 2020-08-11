29 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

أفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 83 ألفًا و115 حالة،

فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المرض 1951 حالة وفاة.وارتفع عدد المتعافين إلى 44 ألفًا و 934 شخصًا حتى الآن بعد تعافي 575 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.وشهدت منطقة لفيف أكبر معدل إصابات خلال اليوم الماضي بتسجيل (161) حالة جديدة تليها منطقة أوديسا ب (134) حالة ثم منطقة خاركيف (129) إصابة والعاصمة كييف بتسجيل (123) إصابة جديدة ثم منطقة إيفانو فرانكيفسك (114) حالة.جدير بالذكر أن معدل الإصابة بـ كوفيد-19 في أوكرانيا ارتفع هذا الشهر بمقدار 5ر2 مرة تقريبًا مقارنة بالوضع الوبائي في يونيو الماضي.وتفرض أوكرانيا حاليًا إجراءات تقييدية لمنع انتشار الفيروس، تستمر حتى 31 أغسطس الجاري، ويعتمد قرار تخفيف الإجراءات أو تشديدها وفقًا للوضع الوبائي في كل منطقة.