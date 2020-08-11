عودة حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في أفغانستان وباكستان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) استئناف حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في أفغانستان وباكستان بعد شهور من التوقف، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة الأممية - في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الثلاثاء - أنه تم استئناف برامج التطعيم ضد شلل الأطفال في أفغانستان في 3 ولايات في شهر يوليو الماضي، بينما ستبدأ حملة ثانية تغطي

ما يقرب من نصف البلاد خلال الشهر الجاري.وفي باكستان.. أُجريت جولة أولية من التطعيمات في نهاية شهر يوليو الماضي، شملت حوالي 780 ألف طفل، ومن المقرر أيضا أن تبدأ حملة تطعيم على مستوى البلاد في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب البيان.وكانت حملات تطعيم الأطفال قد توقفت في كل من أفغانستان وباكستان في مارس الماضي، لتجنب خطر انتقال فيروس كورونا المستجد إلى الأطفال ومقدمي الرعاية، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد حالات شلل الأطفال إلى 34 حالة في أفغانستان و63 حالة في باكستان، بما في ذلك بعض المناطق التي كان قد تم إعلان خلوها من المرض في السابق.يشار إلى أن شلل الأطفال هو مرض فيروسي شديد العدوى، يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال الصغار، وينتقل الفيروس عن طريق الطعام والماء الملوثين.