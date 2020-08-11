836 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

أعلنت وزارة الصحة في اليابان اليوم الثلاثاء تجاوز حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 50 ألفا، وذلك عقب تسجيل 836 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1065 حالة، وذلك عقب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للحصيلة زاد 10 آلاف حالة في أسبوع واحد فقط حيث تواصل المراكز الحضرية من ضمنها طوكيو وأوساكا مستويات عالية من الإصابات منذ أن رفعت الحكومة المركزية حالة الطوارئ بالكامل في أواخر مايو.

وأكدت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو تسجيل 188 إصابة إضافية بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الحكومة اليابانية، يوم الاثنين، عن أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد تخطى حاجز الـ50 ألف حالة.

وذكرت حكومة العاصمة طوكيو"- في بيان نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني - أنه من بين 47 محافظة في اليابان، سجلت طوكيو 197 إصابة جديدة في صباح اليوم الإثنين، وهو أول انخفاض أقل من 200 حالة منذ 27 يوليو الماضي عندما تم الإبلاغ عن 131 حالة.