لليوم الثاني.. لا إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أكدت الحكومة التايلاندية ،اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أية إصابات (سواء محلية أو وافدة) أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد مركز إدارة حالات فيروس كورونا ، حسب ما أوردته صحيفة بانكوك بوست التايلاندية، بأن إجمالي الحالات بلغ 3351 حالة، ولا يزال هناك 130 حالة يتلقون العلاج في المستشفى.

ولم تسجل البلاد أية وفيات جديدة ناتجة عن

الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وظل عدد الوفيات ثابتا عند 58 حالة منذ 2 يونيو الماضي.

وسجلت تايلاند 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،يوم السبت ، ولم تسجل أي وفيات، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و348 حالة توفي منها 58.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) تاويسين ويسانويوتين قوله:"إن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من أندونيسيا ودولة عربية وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي".

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وأضاف أنه تعافى حتى الآن 3150 حالة إصابة بينما لا يزال 140 حالة في المستشفيات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.