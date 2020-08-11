966 حالة إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 217 ألفا و 293 حالة، وذلك عقب تسجيل 966 حالة إصابة جديدة.

وقال المعهد - حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الثلاثاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9201 حالة، وذلك عقب تسجيل 4 حالات

وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا،

يوم الاثنين، أنه تم تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 216 ألفا و327 حالة.ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و197 حالة.

وأفادت الصحيفة بأن هناك 9700 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد.. بينما تعافى حتى الآن 197 ألفا و400 حالة.