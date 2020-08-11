388 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي ،اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) و5 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية .. مشيرا إلى أن 14 حالة تماثلت للشفاء.
وأضاف المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أنه استلم 2345 عينة، جاءت نتائج 1957 سلبية، بينما تأكد
وأعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق الليبية، يوم الاثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدية من بينها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.
وذكرت اللجنة - في بيان أوردتها بوابة الوسط الإخبارية الليبية صفحتها - أن الإصابات الجديدة جرى اكتشافها
بعد تحليل 14 عينة، أظهرت نتائج الفحص أن منها 6 عينات سلبية و8 عينات موجبة، منها 7 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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