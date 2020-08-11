كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر باكستان تعلن ارتفاع حصيلة إصابات كورونا لـ 285191 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في باكستان، 124 ألفا و127 حالة إصابة في إقليم "السند"، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 94 ألفا و586 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 11 ألفا و921 حالة.

ووفقًا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 285 ألفا و191 حالة، والوفيات إلى 6112 حالة.

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم الجمعة، تسجيل 4087 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات بجميع أنحاء البلاد إلى 221895 حالة.

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وأوضحت الصحة الباكستانية، أن تم رصد 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 4551 حالة، وتم تسجيل 113623 حالة من إجمالي المصابين قد تماثلت للشفاء، ويوجد 2479 حالة في وضع حرج .

من جهة أخرى، تعرض شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، اليوم للإصابته بفيروس كورونا، وقال في تويترة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر": " إنه شعر بحمى طفيفة وفرض حجراً صحياً على نفسه في المنزل، مضيفاً أن نتائج الفحوصات جاءت إيجابية، وأنه يعتزم الاستمرار في أداء مهامه الوظيفية من منزله".

