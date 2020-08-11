كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن رجل أعمال صيني سيشتري أغلى كمامة في العالم بقيمة 1.5 مليون دولار

تعمل شركة مجوهرات إسرائيلية على ما تقول إنه سيكون أغلى كمامة لفيروس كورونا في العالم، وهي كمامة مرصعة بالذهب والألماس بسعر 1.5 مليون دولار أمريكي.

قال المصمم إسحاق ليفي، إن الكمامة المصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا سيتم تزيينها بـ 3600 ماسة بيضاء وسوداء كما أنها مُزودة بفلاتر N99 وهي الأعلى تصنيفًا بناءً على طلب المشتري.

وقال ليفي، مالك شركة Yvel، إن المشتري لديه مطلبان آخران: أن يتم الانتهاء منه بحلول نهاية العام، وأنه سيكون الأغلى في العالم. وقال إن هذا الشرط الأخير “كان الأسهل للوفاء به”.

ورفض تحديد هوية المشتري، لكنه قال إنه رجل أعمال صيني يعيش في الولايات المتحدة.

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إسحاق ليفي ، صاحب شركة المجوهرات الإسرائيلية Yvel.

قد تضفي الكمامة اللامعة بعض الإثارة على معدات الحماية التي أصبحت إلزامية الآن في الأماكن العامة في العديد من البلدان. لكن بوزن 270 جرامًا (أكثر من نصف رطل) – ما يقرب من 100 قطعة من الكمامة الجراحية المتعارف عليها أي ليس من المحتمل أن تكون ملحقًا عمليًا للارتداء.

في مقابلة في مصنع الكمامة الألماسية بالقرب من القدس، عرض ليفي عدة قطع من الكمامة المغطاه بالألماس. وقال ليفي: “ربما لا يشتري المال كل شيء، لكن إذا كان بإمكانه شراء كمامة واقية من فايروس كورونا باهظة الثمن للغاية وكان الرجل يريد ارتدائها والتجول وجذب الانتباه، فيجب أن يكون سعيدًا بذلك”.

قد تثير مثل هذه الكمامة الفاخرة غضب البعض بطريقة خاطئة في وقت يعاني فيه ملايين الأشخاص حول العالم من البطالة أو أنهم يعانون اقتصاديًا. وقال ليفي إنه بينما لن يرتديها بنفسه، فقد كان ممتنًا لإتاحة الفرصة له.

وأوضح ليفي “أنا سعيد لأن هذه الكمامة وفرت لنا العمل الكافي لموظفينا ليكونوا قادرين على توفير وظائفهم في أوقات صعبة للغاية مثل هذه الأوقات في الوقت الحالي”.