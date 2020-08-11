اليمن.. مقتل واصابة العشرات من المليشيا في مديرية القريشية بالبيضاء

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

قتل واصيب العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، في معارك عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإسناد طيران التحالف العربي في منطقة قيفة مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.



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وأوضحت مصادر محلية، إن المعارك العنيفة في مناطق بلاد آل الجوف، اسفرت عن مقتل قيادات من المليشيا، بعد هجوم شنه الجيش الوطني والمقاومة، وتحرير جبل صفوان، وأسر 7 من المليشيا بينهم مشرف يدعى ابوثائر العوسجي، و احراق طقمين في منطقة جوف النقباء.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي خمس غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية، وأسفرت عن تدمير دبابة وطقم وآليات وأسلحة وعتاد للمليشيات في منطقة السخار بالمديرية.