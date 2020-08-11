اخبار العالم

زعيمة المعارضة فى روسيا البيضاء تصل ليتوانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن زعيمة المعارضة فى روسيا البيضاء تصل ليتوانيا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكافيتشوس على تويتر اليوم الثلاثاء، إن زعيمة المعارضة في روسيا البيضاء سفيتلانا تيخانوسكايا توجهت إلى ليتوانيا وسط الاحتجاجات التي تعم بلادها وإنها بخير.

وظهرت تيخانوسكايا منافسا رئيسيا في الانتخابات للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

ولم يتمكن فريقها من التواصل معها هاتفيا أمس الاثنين بعدما غادرت مبنى اللجنة الانتخابية. وكانت قد قالت للصحفيين إنها تعتبر نفسها الفائزة بالانتخابات وليس لوكاشينكو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زعيمة المعارضة فى روسيا البيضاء تصل ليتوانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا