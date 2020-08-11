شكرا لقرائتكم خبر عن زعيمة المعارضة فى روسيا البيضاء تصل ليتوانيا والان نبدء بالتفاصيل
وظهرت تيخانوسكايا منافسا رئيسيا في الانتخابات للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
ولم يتمكن فريقها من التواصل معها هاتفيا أمس الاثنين بعدما غادرت مبنى اللجنة الانتخابية. وكانت قد قالت للصحفيين إنها تعتبر نفسها الفائزة بالانتخابات وليس لوكاشينكو.
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