شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. إغلاق هافانا مع ارتفاع إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتم إغلاق وسائل النقل العام مجددا أمام الجميع باستثناء العمال الأساسيين، كما أغلقت حكومة هافانا الشواطئ والحدائق والمطاعم والحانات، ضمن أشياء أخرى.
وقال حاكم هافانا رينالدو جارسيا ثاباتا يوم السبت إن إعادة تطبيق تلك الإجراءات في العاصمة الكوبية ، بعد أن تم تخفيفها في أوائل يوليو، كانت ضرورية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
يشار إلى أن هافانا، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني شخص وتتركز فيها الحالات ، هي المنطقة الوحيدة الذي خضعت للحجر الصحي الكامل في البلاد. وحتى نهاية يوم الأحد ، سجلت كوبا إجمالي 3046 حالة ، بما في ذلك 93 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مع شفاء 2460 شخصا ووفاة .88
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