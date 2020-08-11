بالصور.. 'مدافع' تلاحق كورونا في بغداد



أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، عن قيامها بحملة "تعفير" في منطقة الحرية شمالي العاصمة، بواسطة ما وصفتها بـ"مدافع التعفير" الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً لبيان مقتضب أصدرته الأمانة وتلقت الخليج 365، نسخة منه، فإن الحملة شملت "المحلتين 424 و438، لاسيما الأزقة النموذجية منهما". وأشار البيان إلى أن "مدافع التعفير مصنعة في أمانة بغداد لدعم الملاكات الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".

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