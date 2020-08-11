العراق بالمراتب الاخيرة في اقل الدول سلمية لعام 2020

احتل العراق المرتبة الثالثة قبل الاخير في اقل الدول سلمية لعام 2020 وفق ما ذكره معهد الفكر الدولي للاقتصاد والسلام (IEP).

وقال المعهد في تقرير له اطلعت عليه الخليج 365 ان "العراق احتل المرتبة الثالثة قبل الاخير في اقل الدول سلمية حيث احتل المرتبة 161 من اصل 163 دولة مدرجة بالجدول"، مبينا ان "سوريا جاءت بعد العراق فيما تذيلت افغانستان القائمة في اقل الدول سلمية".

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واضاف ان "ايسلندا جاءت بالمرتبة الاولى باكثر الدول سلمية يتليها نيوزلندا ومن ثم جاءت بالمرتبة الثالثة البرتغال وجاءت النمسا بالمرتبة الرابعة"، مشيرا الى ان "قطر احتلت المرتبة الاولى عربيا تليها الكويت ومن ثم الامارات العربية المتحدة ومن ثم جاءت بالمرتبة الرابعة عمان".

واشار الى انه "اعتمد في تقييمه للدول على اساس 23 مؤشرًا تم تجميعها في ثلاثة معايير (الأمان والأمن المجتمعيين ، مدى الصراع المحلي والدولي المستمر، ودرجة العسكرة)"، موضحا ان "هناك تحسن 81 دولة و 80 اخرى تسجيل تدهورا".