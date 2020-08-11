اليونان تستعد للتحرك ضد أردوغان وتركيا وترفع حالة التأهب القصوى

أفادت وسائل إعلامية يونانية باستعداد الجيش اليوناني للتحرك ضد تركيا، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شرق البحر المتوسط توتراً بين البلدين بسبب التنقيب عن النفط والغاز.

وذكرت صحيفة "تانيا" اليونانية أن الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات الحربية مستعدة للإقلاع في أي وقت.

وأكدت الصحيفة أن الجيش اليوناني أعدّ السفن الحربية والطائرات؛ للاستعداد للرد على أي طارئ من تركيا في البحر المتوسط.

وأمس الإثنين، أعلنت البحرية التركية أنها ستجري عمليات في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

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وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن البحرية التركية أصدرت إخطاراً ملاحياً أعلنت فيه أن السفينة "عروج ريس" ستجري عمليات في شرق المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي بعدما أصدرت البحرية التركية إخطاراً ملاحياً قالت فيه إن السفينة التابعة لها "عروج ريس"، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

وقالت وسائل إعلامية أن الجيش اليوناني رفع حالة التأهب القصوى بين صفوفه قبيل تدريبات عسكرية تركية.

وأضافت أن الجيش اليوناني استدعى الضباط المجازين إلى أماكن الخدمة الخاصة بهم.

وقامت وزارة الدفاع التركية بنشر صوراً لسفينة الأبحاث "أوروتش رئيس" التركية، وهي تجري أبحاثا؛ للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، رفقة سفن حربية تابعة للقوات البحرية التركية.