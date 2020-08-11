كولومبيا تتجاوز عتبة 13 ألف وفاة جرّاء كورونا

بوغوتا: تخطّت كولومبيا عتبة 13 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، وذلك منذ اكتشافها أوّل إصابة في البلاد في 6 مارس، حسب الأرقام الرسميّة التي نُشرت الاثنين.
وأبلغت وزارة الصحّة عن 312 وفاة إضافيّة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد الوفيات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 13,154.
وسجّلت كولومبيا البالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة، حتّى الآن 397,623 إصابة مؤكّدة بكوفيد-19، بينهم 221,485 شخصًا تماثلوا للشفاء، وفق المصدر نفسه.
وبوغوتا البالغ عدد سكّانها ثمانية ملايين نسمة، هي البؤرة الرئيسيّة للوباء في البلاد، وقد سُجّلت فيها 34,4 في المئة من الإصابات المؤكّدة.
وكولومبيا رابع دول أميركا اللاتينيّة تأثّراً بالفيروس، من حيث عدد الوفيات وكذلك الإصابات، بعد البرازيل والمكسيك والبيرو.
ومدّد الرئيس إيفان دوكي حتّى الثلاثين من أغسطس إجراءات الحجْر المفروضة منذ 25 مارس، والتي تشمل استثناءات كثيرة خصوصاً في المناطق الأقلّ تأثّراً بالفيروس، وهي استثناءات تهدف إلى إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد في البلاد.
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