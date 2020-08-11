كلوب يبدي اهتمامه بمدافع تشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد مدافعي تشيلسي في الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفربول أبدى اهتماما كبيرًا بالمدافع الألماني أنطونيو روديغر لاعب تشيلسي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن كلوب يريد ضم روديغر لتعويض رحيل ديان لوفرين مؤخرًا إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي.
وارتدى روديغر قمصان أندية روما الإيطالي وشتوتغارت الألماني، وانضم لصفوف تشيلسي عام 2017 مقابل 31.5 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقده مع البلوز في صيف 2022.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن إدارة تشيلسي تريد توقيع عقد جديد مع روديغر لمدة ثلاثة أعوام، مع خيار بتمديد التعاقد لعام آخر.
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