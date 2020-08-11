انطلاق مسيرة أمهات من أجل الحياة من حيفا إلى القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت مسيرة أمهات من أجل الحياة من حيفا إلى القدس، صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت منى خليل، والدة الشاب المرحوم خليل خليل (28 عاما) الذي قُتل في حي الحليصة بمدينة حيفا، مؤخرا، أعلنت عن نيتها بالتوجه، اليوم، مشيا على الأقدام من حيفا إلى القدس، وذلك للمطالبة بالكشف عن قتلة ابنها.

ويشارك في المسيرة رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة.

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وبادرت للمسيرة الوالدة الثاكل منى خليل، وأعلنت عدة نساء ثكالى انضمامهن للمسيرة والضغط على الشرطة من أجل اعتقال المجرمين قتلة أبنائهن ومكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وقالت والدة القتيل خليل خليل، إن "ابني قتل والشرطة تقول لا نعرف من قتل ابنك رغم أن الجميع يعرف من قتله! أناشد كل أم مرت ما مررت به أن تأتي معي لمسيرة مشي على الأقدام للمطالبة بالعدالة لأبنائنا".

وأكدت أنه "أنطلق اليوم مشيا على الأقدام، وستستمر المسيرة 5 أيام حتى نصل القدس. الحكومة معنية بكل ما يحصل في مجتمعنا العربي من عنف وجريمة، وهي تعرف كل شيء، ولكنها تتحجج بعدم وجود أدلة. من سيأخذ حق ابني؟ أطالب فقط بالعدالة لابني".