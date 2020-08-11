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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نارية تؤكد استمرار قطر في تمويل حزب الله والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
أثبتت نسخة مسربة من ملف موثق وموثوق، استمرار الأسرة الحاكمة القطرية في تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني رغم المناشدات الدولية والعالمية بتوقفها عن دعم الإرهاب.
وتم الكشف من خلال هذا الملف عن عمليات التمويل غير الشرعية الأخيرة لتسليح عناصر حزب الله بمعدات عسكرية تشكل مصدر خطر يهدد القوات الأميركية المتمركزة في قطر نفسها.
ورصد الملف الموثق تفاصيل دور أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية، موضحًا وتورطهم في أعمال عسكرية غير شرعية منذ عام 2017.
ومن المتعارف عليه أن حزب الله يعمل كحزب سياسي في لبنان، ولكن ينفذ هجمات متطرفة ذات دوافع دينية في العراق ولبنان مرارًا وتكرارًا.
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