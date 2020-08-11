محلل سياسي سعودي يكشف سر إرسال أمير قطر أموال للبنان

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

كشف المحلل السياسي السعودي البارز مشعل الخالدي، سر إرسال أمير قطر تميم بن حمد لأموال للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.



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وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "في الوقت الذي تتعالى فيه مناشدات اللبنانيين عدم إرسال الاموال والاكتفاء بالمساعدات الاغاثية تجد قطر الفرصة مواتية لتمويل حزب الله تحت غطاء إغاثة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت".

وأضاف: "سيناريو مشابه لما فعلته من تمويل للمليشيا بعد حرب تموز 2006 تحت غطاء إعمار الجنوب وتمويلها عام 2017".