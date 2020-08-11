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محلل سياسي سعودي يكشف سر إرسال أمير قطر أموال للبنان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 11 أغسطس 2020

كشف المحلل السياسي السعودي البارز مشعل الخالدي، سر إرسال أمير قطر تميم بن حمد لأموال للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

 

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وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "في الوقت الذي تتعالى فيه مناشدات اللبنانيين عدم إرسال الاموال والاكتفاء بالمساعدات الاغاثية تجد قطر الفرصة مواتية لتمويل حزب الله تحت غطاء إغاثة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت".

 

وأضاف: "سيناريو مشابه لما فعلته من تمويل للمليشيا بعد حرب تموز 2006 تحت غطاء إعمار الجنوب وتمويلها عام 2017".

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