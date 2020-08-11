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شكرا لقرائتكم خبر عن أمجد طه: نظام قطر يحاول استغلال مأساة لبنان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
قال الرئيس الإقليمي لـ المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط والخبير في الشؤون السياسية الإستراتيجية أمجد طه، إن النظام القطري يحاول استغلال مأساة لبنان وحادثة مرفأ بيروت.
حيث قال طه عبر تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر إن سفير نظام قطر في لبنان علي بن حمد المري ومعه سلطان مبارك خليفة عيسى الكبيسي، قاموا بزيارة قيادات حزب الله والرئيس اللبناني ميشال عون.
وتابع طه: "لقد أكدوا على أن أمير قطر تميم آل ثاني مستعد لتقديم نصف مليار دولار بشرط أن يرفض نظام عون المساعدات الإنسانية القادمة من السعودية البحرين والإمارات واتهامهم بزعزعة أمن بيروت".
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