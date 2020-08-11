الإمارات تنجح في ربط اسمها بكل معاني الإنسانية والتسامح والتعايش 

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

نجحت الإمارات العربية المتحدة في ربط اسمها بكل معاني الإنسانية والتسامح والتعايش، ليس فقط من خلال ترجمة كل ذلك إلى حقيقة وجود أبناء 200 جنسية على أراضيها يعيشون معا في مجتمع عادل يسوده القانون والمساواة، وإنما من خلال العديد من المواقف العابرة للحدود والقارات أيضا.



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في هذا العام 2020، وبينما كان العالم يصرخ مستغيثا من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 20 مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم، واودى بحياة نحو 730 ألفا آخرين، سارعت الإمارات إلى تقديم الإغاثة الطبية العاجلة إلى كل أطراف الدنيا، فأرسلت نحو 1500 طن من المساعدات لأكثر من 93 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي، لمساعدتهم في احتواء الوباء.

ولم يتوقف الأمر عند مساعدة الدول والشعوب، فامتدت إنسانية الإمارات إلى الأفراد من خلال العديد من المواقف، والتي كان أبرزها جهودها لجمع شمل عائلات فرقت بينهم نيران الحروب أو القيود الاحترازية العالمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.