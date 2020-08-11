72 طلب تخزين للخلايا الجذعية في صحة دبي

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

بلغ عدد طلبات التسجيل الإلكتروني لتخزين الخلايا الجذعية بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث التابع لهيئة الصحة بدبي 72 طلباً لأمهات من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، للاستفادة منها لاحقاً في علاج أمراض الدم المختلفة عند الحاجة إليها.



وحرصت هيئة الصحة بدبي على إطلاق هذه الخدمة ضمن جهودها المستمرة للتسهيل على الأمهات والمتعاملين، للاستفادة من خدمات المركز في الظروف كافة، خصوصاً في هذا الظرف الاستثنائي خلال جائحة «كوفيد-19».

وأسهمت الخدمة منذ إطلاقها خلال يونيو الماضي في توفير الوقت والجهد على الأمهات، واستمرارية وتيرة العمل في المركز، مع المحافظة على تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لدى الحوامل في ظل الظروف الحالية، خصوصاً أن فئة الحوامل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

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وتتيح خدمة التسجيل الإلكتروني للأمهات الراغبات بتخزين الخلايا الجذعية إرسال بريد إلكتروني إلى مركز دبي لدم الحبل السري، كطلب تسجيل في الخدمة، مع كتابة أرقام التواصل المختلفة، ويزودهن الفريق المعني في المركز بالأوراق المطلوبة لتسجيل البيانات الرسمية، وإعادة إرسالها إلى المركز عبر البريد الإلكتروني[email protected]، ليتم بعد ذلك مراجعة وتدقيق البيانات، والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، والتسجيل الرسمي في المركز لتخزين الخلايا الجذعية لمدة 30 سنة.

ويعمل مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث على التنسيق المستمر مع الأمهات بعد التسجيل الرسمي في الخدمة، حيث يتم توصيل المعدات والأدوات اللازمة لجمع عينات دم الحبل السري إلى الأم لاصطحابها معها أثناء الولادة في المستشفيات الخاصة لاستخدامها من قبل الطواقم الطبية والتمريضية.

أسهم مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث التابع لهيئة الصحة بدبي حتى الآن، بالتعاون مع المراكز العالمية، في علاج 20 حالة مرضية كانت تعاني الثلاسيميا، والأنيميا المنجلية، واللوكيميا، بعد تزويد هذه المراكز بالخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري، والمخزنة في المركز.