شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة جديدة.. 20 حاوية خطرة في ميناء بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أكد أحد أعضاء فريق التفتيش الفرنسي في مرفأ بيروت أنّ "خبراء كيميائيين ورجال إطفاء يعملون على تأمين ما لا يقل عن 20 حاوية كيميائية قد تكون خطرة في ميناء بيروت، بعدما تبيّن أنّ هناك تسرباً من إحداها".

وقال الجنرال أنتوني، وهو خبير كيميائي فرنسي، إنّ خبراء كيميائيين فرنسيين وإيطاليين يعملون وسط أنقاض ميناء بيروت "قد حدّدوا حتى الآن أكثر من 20 حاوية تحتوي على مواد كيميائية خطيرة"، وأضاف: "رأينا حاويات عليها رمز الخطر الكيميائي. ثم لاحظنا أن إحداها كانت مثقوبة وفيها تسرّب".

وأشار إلى أنّ "الخبراء يعملون مع رجال إطفاء لبنانيين لتأمين جميع الحاويات وتحليل محتوياتها".