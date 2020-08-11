شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تقفز إلى معدلات مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 1ر20 مليون صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 20 مليونا و 89 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 3ر12 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 736 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة وباكستان.