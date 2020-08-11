شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجيل 703 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس أنها سجلت 703 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بالمرض في البلاد إلى 101752.

ووفقا للتقرير اليومي المتعلق بالجائحة والصادر عن الوزارة كشفت الاختبارات عن 22048 إصابة جديدة ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 3057470.

ويوجد في البرازيل ثاني أكبر تفش لجائحة كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.