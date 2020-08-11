شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجيل 703 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا للتقرير اليومي المتعلق بالجائحة والصادر عن الوزارة كشفت الاختبارات عن 22048 إصابة جديدة ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 3057470.
ويوجد في البرازيل ثاني أكبر تفش لجائحة كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
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