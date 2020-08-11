بالصور.. بغداد في زمن الوباء

تنشر وكالة الخليج 365، صورا من قلب العاصمة بغداد بعد العودة الى الحظر الجزئي. وتظهر الصور ادناه عدم التزام غالبية المواطنين بالاجراءات الوقائية من فايروس كورونا، الامر الذي ينذر بكارثة في وقت حذرت وزارة الصحة مرارا وتكرارا بضرورة الالتزام بهذا الاجراءات لمنع تفشي الوباء. الصور بعدسة علي جاسم Advertisements

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