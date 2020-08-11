الرافدين يوجه تحذيرا لمنتسبي الداخلية

وجه مصرف الرافدين، الثلاثاء، تحذيرا لمنتسبي وزارة الداخلية.
وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك جهات وأشخاص ومكاتب أهلية وشركات وجمعيات تدعي منح السلف والقروض لمنتسبي الداخلية بالتعاون مع المصرف لقاء ضمانات الماستر كارد اضافة الى مبالغ مالية".
واضاف ان "هذه الجهات غير قانونية وغير شرعية"، مشيرا الى ان "الوسيلة الوحيدة والقانونية هي مصرف الرافدين وفروعه، حيث ان التقديم على السلف يكون عن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans".
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