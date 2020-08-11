هزة أرضية في الشرقاط والنقل تنشر تقريرا بشأنها

اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي احدى تشكيلات وزارة النقل سجلت، اليوم الثلاثاء حدوث هزة أرضية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين عند الساعة(12:50:43) بالتوقيت المحلي".

واضافت ان "قوتها قد بلغت (3،9) درجة على مقياس رختر"، مشيرة الى ان "المواطنين في المنطقة شعروا بها".

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ودعت الوزارة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".