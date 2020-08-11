إعلامية تطالب بلجنة تحقيق دولية للكشف عن جرائم حزب الله الإرهابي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالبت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف بلجنة تحقيق دولية للكشف عن جرائم حزب الله الإرهابي.



وكتبت عبر تغريدة لها على "تويتر": "أنفاق تحت مرفأ بيروت انكشفت بعد الانفجار تابعة لحزب الله لتهريب السلاح والمتفجرات، لا بد من لجنة تحقيق دولية لكشف الكثير من الخفايا عن شبكة حزب الله المافياوية التي تنفذ مشاريع إيران في المنطقة".

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