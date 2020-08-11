سياسي سوري يتحدث حول انفجار بيروت ويفضح حزب الله الإرهابي.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

سيد مصطفي

كشف عمر الحبال، السياسي السوري وسليل أحد العائلات التي تعمل بالتجارة عبر مرفأ بيروت، أن عائلته وهي تعمل في استيراد الأسمدة التي تتكون منها نترات الامونيوم، أن إنتاج تفجير بيروت من نترات الامونيوم هي شائعة غير صحيحة لعدد من الأسباب.



وأكد الحبال في تصريحات خاصة لــ" الخليج 365", أن نترات الامونيوم مادة لا تشتعل ولا تنفجر وحدها الا إذا تعرضت لمواد معينة وتم تسخينها، وهذا يعلمه من يعمل في المحاجر من أنها يضاف عليها مواد معينة لكي تصبح ديناميت.

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واضاف السياسي السوري، أن هناك مواد أخرى تنفجر وحدها مثل نترات الصوديوم وهي مادة يصنع منها الأسلحة كان مخزونها حزب الله في مخازن المرفا، أما غير ذلك فهي من اكاذيب حزب الله