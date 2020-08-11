«رويترز»: عون ودياب تلقيا تحذيراً من خطر «نترات الأمونيوم» قبل انفجار بيروت بأسبوعين

ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومته المستقيل حسان دياب، تلقوا رسالة تحذيرية قبل وقوع كارثة انفجار بيروت الهائل بأسبوعين من حدوثها.

وأفادت الوكالة، في تقرير لها نقلاً عن مسئول أمني رفيع المستوى - رفض الكشف عن إسمه - إن الرئيس اللبناني ورئيس حكومته المستقيل تلقيا الشهر الماضي، وتحديداً في الـ 20 من يوليو، رسالة خاصة تحذر من أن 2750 طناً من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت تشكل خطراً أمنياً، وقد تدمر العاصمة إذا انفجرت.

وقال المسئول الأمني إن الرسالة التحذيرية لخصت نتائج تحقيق قضائي بدأ في يناير، حيث خلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيميائية على الفور.

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وأضاف المسئول: "كان هناك خطر من أن هذه المواد في حالة سرقتها يمكن أن تستخدم في هجوم إرهابي"، موضحاً أنه "في نهاية التحقيق أعد النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات تقريراً نهائياً تم إرساله بشكل عاجل إلى السلطات"، في إشارة إلى الخطاب الذي أرسلته المديرية العامة لأمن الدولة إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وإلى رئاسة أمن الدولة التي تشرف على أمن الموانئ.

وأكد المسئول الأمني أنه قد حذر عون ودياب من أن "هذا قد يدمر بيروت إذا انفجرت".

يأتي هذا بعد أسبوع من انفجار مرفأ بيروت لهائل، والذي أسفر عن مقتل 163 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، وفقاً لأرقام رسمية غير نهائية.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الانفجار وقع في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.