اليوم.. انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020

تنطلق اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ وتستمر حتى يوم غد الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا بنظاميّ الفردي والقوائم، موزعين على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28 مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25 مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

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وتفتح لجان الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت فى تمام التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

وستجرى جولة الإعادة يوميّ 6 و7 سبتمبر المقبلين للمصريين بالخارج، ويوميّ 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن تعلن نتائج الانتخابات في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.