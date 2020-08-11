2 مليون إصابة بفيروس كورونا في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (أ ش أ):



أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2 مليون و 268 ألفا و 675 حالة، وذلك عقب تسجيل 53 ألفا و 601 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 45 ألفا و 257 حالة، وذلك عقب تسجيل 871 حالة وفاة جديدة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و 583 ألفا و 489 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.