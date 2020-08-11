محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يقدم (الخليج 365) لقراءه الكرام خدمة معرفة مقر اللجنة الانتخابية، في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تنطلق اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، للمصريين في الداخل.
ويمكنك الاستعلام عن لجنتك الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية ومكانها وعنوانها ورقمك في الكشوف الانتخابية باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، للإدلاء بصوتك الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.
للدخول على موقع الهيئة، اضغط الرابط.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ 2020.. تعرف على لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف الوطنية للانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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